Ralph Lauren сделал часы для любителей сафари

Американская марка Ralph Lauren представила новые часы из коллекции Safari. Об этом сообщает Luxurylaunches. Речь идет о модели RL67. Хронометр с 50-миллиметровым корпусом представлен в двух вариантах: Safari Grand Date 50mm Camo Dial и Safari Grand Date 50mm Black Dial.

Часовые отметки выполнены в ретро-стиле, а стрелки светятся в темноте. Часы дополняются оливковым ремешком из крокодильей кожи. Часы оснащены механизмом RL3105, запас хода составляет 42 часа.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Зимой 2016 года марка представила новую модель часов из линейки Automotive. На ее создание дизайнеров вдохновила модель Bugatti Type 57SC 1938 года. Корпус часов выполнен из затемненной стали и декорирован элементами из древесины лиственных пород.