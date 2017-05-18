Новым главой Ralph Lauren стал топ-менеджер Procter & Gamble

Новым генеральным директором американского модного дома Ralph Lauren стал бывший топ-менеджер Procter & Gamble Патрис Луве. Об этом сообщает FashionNetwork. К своим обязанностям он приступит с середины июля.

Бывший глава компании Стефан Ларссон покинул фирму 1 мая в связи с разногласиями между ним и основателем бренда. «Поиск подходящего партнера, который работал бы со мной и двигал бы нас вперед в нашей эволюции, занимал мое основное внимание в течение последних нескольких месяцев, и я очень рад, что Патрис присоединяется к нашей талантливой команде», — сказал основатель компании Ральф Лорен.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Осенью 2015 года основатель компании, модельер Ральф Лорен, объявил об уходе с поста главы марки, оставив за собой позицию креативного директора бренда.