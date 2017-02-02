Ralph Lauren сшил мужчинам одежду в духе Дикого Запада

Американская марка Ralph Lauren представила новую коллекцию люксовой одежды. Презентация прошла в рамках Недели мужской моды в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Линейка получила название Purple Label. В нее вошли костюмы из кашемира, шерсти, вельветовые пальто и куртки, а также галстуки бабочки. Вещи выполнены преимущественно в нейтральных тонах: зеленом, коричневом, синем и черном. В дизайне одежды прослеживается влияние культуры Дикого Запада и индейских племен.

Фото: Ralph Lauren 1 /3

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. В настоящее время бренд выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Осенью 2015 года основатель марки Ральф Лорен объявил об уходе с поста главы модного дома, оставив за собой позицию креативного директора бренда.