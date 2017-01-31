Jaquet Droz выпустила женские часы ко дню святого Валентина

Швейцарская мануфактура Jaquet Droz выпустила ко дню святого Валентина лимитированную 28 экземплярами серию женских часов Petite Heure Minute Astorite с циферблатом из асторита, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании во вторник, 31 января.

Автоматический механизм модели заключен в 35-миллиметровый корпус из розового золота, выложенный бриллиантами по безелю и ушкам. Часы снабжены сатиновым ремешком оттенка грейдж.

Фото: пресс-служба Jaquet Droz

Асторит — редкий поделочный минерал, добываемый в США. Преобладающий оттенок камня — нежно-розовый с вкраплениями золотых и серебряных частиц и более темными прожилками. Камень получил свое название в честь погибшего во время крушения «Титаника» предпринимателя Джона Астора, которому в начале XX века принадлежал рудник в штате Колорадо, где добывается минерал.

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group. В конце 2016 года мануфактура выпустила лимитированную серию Petite Heure Minute с изображением петуха — символа 2017 года по восточному календарю.