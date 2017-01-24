Bulgari выпустила новых «змей»

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari одновременно с Международным салоном высокого часового искусства (SIHH) в Женеве представил новые модели в своих линиях Octo, Lvcea и Serpenti, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

Флагман коллекции Serpenti — ювелирные дамские часы Serpenti Seduttori с секретом. Модель на жестком браслете-bangle в форме змейки из белого либо розового золота с «чешуей» из бриллиантов круглой или багетной огранки увенчаны сапфировым, турмалиновым или танзанитовым кабошоном. Под кабошоном скрыт циферблат часов. Это первые часы-bangle в современной истории компании.

Мужская линия Octo пополнилась самым тонким в мире скелетонированным турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Skeleton, двумя полностью черными моделями Octo Ultranero (одна — с ярко-красными стрелками и часовыми метками) и новой интерпретацией дизайна линии, по признанию главы компании Жана-Кристофа Бабена, «ориентированной на молодых клиентов» — Octo Roma. Механизм часов облечен в 41-миллиметровый восьмиугольный корпус со сглаженными, в сравнении с прежним вариантом, гранями. Модель снабжена бесшовным кожаным ремешком либо стальным браслетом.

Часы Octo Roma Фото: прессс-служба Bulgari 1 /4

Знаковое пополнение женской коллекции Lvcea — Lvcea Moon Phases, первые часы в истории этой сравнительно молодой линии, снабженные «самым романтичным усложнением» — индикатором фаз Луны. Обновлены также линии Serpenti Spiga (две новые версии из черной керамики, одна из которых отделана розовым золотом) и Serpenti Tubogas (самая заметная модель — со стальным браслетом в пять оборотов).

Bulgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида. Компания выпускает драгоценности, часы, аксессуары из кожи, парфюмерию, а также владеет и управляет отелями класса люкс под своим брендом. В декабре 2016 года компания представила кольца Bulgari B.Zero1 «Design Legend» по дизайну Захи Хадид.