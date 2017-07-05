Часовщики Vacheron Constantin ввели в моду грифельный оттенок

Старейшая швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила свою коллекцию классических часов Traditionnelle шестью моделями в корпусах розового золота с матовыми циферблатами трендового грифельного оттенка, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

В новинках реализованы характерные черты коллекции Traditionnelle: круглый корпус со ступенчатым профилем, тонким безелем и рифленой задней крышкой, минутная шкала «железная дорога» и стрелки формы dauphine. Среди них — модель с мануфактурным механизмом с усложнениями Grand Complication Traditionnelle калибр 2755 в 44-миллиметровом корпусе, часы Traditionnelle с мануфактурным механизмом калибра 2260 с турбийоном и 14-дневным запасом хода в 42-миллиметровом корпусе (выпущены лимитированной серией из 10 пронумерованных экземпляров) и часы с ультратонким механизмом калибра 1120 в 41-миллиметровом корпусе. Все часы снабжены ремешками из кожи аллигатора.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin 1 /5

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group. В июне 2016 года мануфактура Vacheron Constantin представила новые часы-унисекс в коллекции Patrimony.