Vacheron Constantin поместил вид Пекина на циферблат

Швейцарская мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art Villes Lumières, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в пятницу, 26 мая.

В линии появились часы с циферблатом, воспроизводящим вид столицы Китая — Пекина — с птичьего полета при ночном освещении. На циферблате модели в технике эмали Grand Feu и champlevé изображена достоверная световая схема города. В сочетании с эмалями впервые использована техника ручного напыления из драгоценного порошка в исполнении приглашенной мануфактурой художницы Йоко Имаи. На циферблат нанесены частицы золота, жемчуга, платины и бриллиантовый порошок.

Ранее в серии Métiers d’Art Villes Lumières вышли часы с видами Женевы, Парижа и Нью-Йорка.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.