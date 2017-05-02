Vacheron Constantin представил стальные часы за 970 тысяч рублей

Швейцарская мануфактура Vacheron Constantin представила новую модель коллекции часов Quai de l’Ile. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая.

Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали, а циферблат, украшенный часовыми индексами с люминесцентным покрытием, выполнен в синем цвете. Механический калибр с автоподзаводом состоит из 172 деталей, он отвечает за работу часовой, минутной и центральной секундной стрелок, а также за функцию указания даты. Запаса хода хватает на 60 часов.

Часы дополнены ремешком из синей кожи аллигатора или каучука. Цена часов — 970 тысяч рублей.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.