Vacheron Constantin представил классические часы-унисекс

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила новые часы в коллекции Patrimony. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 7 июня.

Классическая модель-«трехстрелочник» в 36-миллиметровом корпусе из розового золота с посеребренным циферблатом оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2450 Q6 с сертификатом Женевского клейма и снабжена лиловым либо коричневым ремешком из кожи миссисипского аллигатора на подкладке Alsavel. По заявлению производителя, новые часы подходят и для мужчин, и для женщин.

Фото: Vacheron Constantin 1 /3

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group. В мае 2017 года мануфактура пополнила свою коллекцию Métiers d’Art Villes Lumières новой моделью со световой схемой Пекина на циферблате.