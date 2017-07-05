Российский часовщик пустит часы с торгов в пользу детей с миопатией Дюшенна

Российский часовщик Константин Чайкин, в настоящее время — президент международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), представил часы для благотворительного аукциона Only Watch. Об этом Константин Чайкин рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Я давно обратил внимание на этот аукцион, который традиционно считался индикатором стоимости бренда, — сказал часовщик. — И успех часов Joker на часовой выставке BaselWorld-2017 подтолкнул меня к тому, что нужно обязательно принять участие в нем».

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В качестве лота мануфактура Konstantin Chaykin предложила уникальную модель часов Joker в корпусе из циркония. Циферблат модели покрыт рутением и окружен красным ободком (в серийной модели ободок бирюзовый), черный ремень из крокодиловой кожи прострочен контрастной алой нитью, а на задней крышке выгравировано Only Watch. «Я сразу выбрал оригинальный материал — цирконий. Я начал с ним работать еще восемь лет назад. Он сложен в обработке и очень сложен в полировке, но обладает очень необычным цветом: он темнее титана», — рассказал Константин Чайкин.

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.