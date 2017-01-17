Российский независимый часовой бренд получил международную премию

Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP), уже в третий раз проходящего в Женеве одновременно с SIHH, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Лауреаты премии по итогам предшествовавшего года в двух категориях (лучшая мужская и женская модель) определяются онлайн-голосованием на сайте выставки. В 2017 году лауреатом премии за лучшие женские часы 2016 года был признан бренд Konstantin Сhaykin и его основатель часовщик Константин Чайкин. Награды удостоилась его модель Diana.

«Мы каждый год участвуем в российских и зарубежных конкурсах и впервые получили международную награду в номинации "Лучшие женские часы". Это также первая победа российских часов, признанная за рубежом, и награда, полученная в центре мировой часовой промышленности — Женеве», — рассказал Чайкин «Ленте.ру».

Фото: Konstantin Сhaykin 1 /2

Награду за лучшие мужские часы получил Вианни Хальтер (Vianney Halter) за модель Deep Space Tourbillon.

Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом сроком на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin. В 2016 году Чайкин получил первую премию конкурса «Россия. XXI век» Гохрана России за часы «Московская Пасхалия».