Константин Чайкин создал смеющиеся часы

Российский часовщик Константин Чайкин, президент международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), анонсировал новинку выставки BaselWorld-2017 — модель Joker в стальном корпусе с дисковыми указателями часов и минут и указателем фаз Луны. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

«У меня уже пару лет копятся зарисовки кинематических часов, связанных с изображением лица. Тема улыбки-Луны была мной использована в часах Decalogue и детских часах "Клокус", — пояснил Чайкин. — На фоне негативных тенденций в часовой отрасли, в том числе и в сегменте высокого часового искусства, мне показалось, что тема стрелок и турбийонов почти себя исчерпала. И в тот момент, когда часы утрачивают функцию приборов индикации времени, передавая ее смартфонам и smart watch, эмоции — вот что может и должна на самом деле давать механика».

Фото: пресс-служба Konstantin Chaykin 1 /3

При движении по кругу дисковые указатели часов и минут меняют выражение «глаз Джокера», а окрашенный в красный цвет диск индикатора фаз Луны «показывает язык» владельцу часов. На ободке корпуса часов изображена непобиваемая покерная (в играх с джокером) комбинация «большая пятерка» (Five of a Kind). Модуль с двухдисковой индикацией времени и указателем фазы Луны установлен на автоматическом калибре ETA 2824-2. Joker выпущен лимитированной серией из 99 экземпляров.

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Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом сроком на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin.

В январе 2017 года Чайкин получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP) за модель Diana.