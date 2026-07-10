Российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области

ВС России нанесли удары по целям в 10 населенных пунктах Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по целям в населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия новых прилетов в Харькове. Уничтожены несколько АЗС», — сказано в публикации.

Отмечается, что удар был нанесен не менее, чем по 10 населенным пунктам области. ВС России ведут наступление на этом направлении.

Помимо Харьковской, атакам подверглись по Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области. Для удара использовались и авиабомбы, а также реактивная версия «Гераней».