Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 10 июля 2026Бывший СССР

Российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области

ВС России нанесли удары по целям в 10 населенных пунктах Харьковской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по целям в населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Серия новых прилетов в Харькове. Уничтожены несколько АЗС», — сказано в публикации.

Отмечается, что удар был нанесен не менее, чем по 10 населенным пунктам области. ВС России ведут наступление на этом направлении.

Помимо Харьковской, атакам подверглись по Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области. Для удара использовались и авиабомбы, а также реактивная версия «Гераней».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали объекты ВСУ под Днепром и Одессой. Горят АЗС, уничтожены пункты управления дронами
    Финских призывников научат управлять дронами
    Рудковская рассказала о наличии у их с Плющенко сына своей футбольной команды
    Опубликована карта с местами охоты отравителей на домашних животных в Москве и Подмосковье
    Экс-инженера приговорили по делу об ослепшем российском школьнике
    Российский стилист назвал модной популярную у бабушек вещь
    ЕК отказалась от наиболее жестких положений внутри 21-го пакета антироссийских санкций
    Варламов обрадовался «говнишку» в Нью-Йорке
    Назван способ собрать идеальную аптечку для путешествия
    В России анонсировали продажи рамного пикапа Bolden S7
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok