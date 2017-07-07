Omega показала очередные «часы Бонда»

Швейцарская часовая компания Omega представила новые часы, навеянные знаками различия киногероя Джеймса Бонда, агента 007 — модель Seamaster Diver 300M «Commander’s Watch» Limited Edition. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 7 июля.

Презентация новинки прошла в лондонской галерее Тейт, куда гостей доставили на катере по Темзе. Часы представили президент и генеральный директор Omega Рейнальд Эшлиманн и продюсер «бондианы» Майкл Дж. Уилсон. «Джеймс Бонд — глубокий и яркий персонаж. Нас заинтересовала его принадлежность к военно-морскому флоту, с которым Omega тоже имеет давние связи, и мы решили отдать должное его званию коммандера», — отметил Рейнальд Эшлиманн.

Seamaster Diver 300M «Commander’s Watch» Limited Edition в стальном корпусе оснащены автоматическим механизмом калибра OMEGA 2507. Синие граненые скелетонизированные часовая и минутная стрелки и алая лакированная секундная стрелка с логотипом бондианы на противовесе украшают белый керамический циферблат. На роторе механизма изображены знаки различия коммандера ВМФ. Часы снабжены текстильным ремешком — NATO-вской стропой в сине-красно-серую полоску — и стальным браслетом. Часы выпущены ограниченной серией из 7007 экземпляров. Также модель «Commander’s Watch» выпущена в корпусе из желтого золота тиражом 7 экземпляров.

Коммандер — звание в военно-морском флоте Великобритании, соответствующее званию капитана 2-го ранга ВМФ России.

Фото: пресс-служба Omega 1 /5

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде отмечает в 2017 году тройной юбилей: 50 лет назад на экраны вышел фильм «Живешь только дважды», 40 лет назад — «Шпион, который меня любил» и 20 лет назад — «Завтра не умрет никогда». Главный герой франшизы, секретный агент 007 Джеймс Бонд, появляется на экране в часах Omega с 1995 года: впервые он носил модель Seamaster в фильме «Золотой глаз».

