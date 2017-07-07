Часовая мануфактура Jaquet Droz представила часы для аукциона Only Watch — уникальную модель Grande Seconde Off-Centered, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 7 июля.

Циферблат часов выполнен из куприта, минерала красного цвета, богатого оксидами меди. Дизайн циферблата отличается от классической модели Grande Seconde тем, что счетчик часов и минут и счетчик секунд, образующие характерную восьмерку, смещены относительно оси «12 часов»-«6 часов», а заводная головка находится в положении «4 часа».

Фото: пресс-служба Jaquet Droz 1 /2

Часы в 43-миллиметровом корпусе из розового золота оснащены механизмом с автоматическим подзаводом с кремниевой спиралью и рожками анкерной вилки. Запас хода модели — 68 часов.

Материалы по теме Железный Patek На женевском аукционе часы в стальном корпусе ушли за 7 миллионов франков

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свой лот — уникальную интерпретацию часов Joker —

на аукцион представит и российский независимый часовщик Константин Чайкин.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.