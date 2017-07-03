Немецкая мануфактура обновила линейку женских часов в корпусе «подушка»

Саксонская часовая мануфактура Glashütte Original обновила модели женской линейки Pavonina. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

Теперь на циферблатах часов можно увидеть римские цифры, выполненные разработанным мануфактурой округлым шрифтом антрацитового цвета. Часы по-прежнему изготавливаются в стальном или золотом корпусе-«подушке».

Новый образ Pavonina дополняется ремешками насыщенных цветов: от бархатистых темно-серого или розового цвета из кожи луизианского аллигатора или мерцающего золотисто‐бежевого из телячьей кожи до ярко‐красного, антрацитового, бирюзового, розового, оранжевого или темно‐синего из кожи аллигатора.

Фото: Glashütte Original 1 /2

Модели Pavonina приводятся в действие кварцевым механизмом 03-02 с тройной защитой от магнитных полей, разработанным на мануфактуре.

Glashutte Original — компания-производитель механических часов, основанная в начале XX века в саксонском городе Гласхютте (Германия). Производство часов под этим брендом было возрождено в 1994 году, уже после объединения Восточной и Западной Германии. В настоящее время компания выпускает мужские и женские механические часы, в том числе с усложнениями. Калибры разрабатываются на собственном заводе в Порцхайме (Германия). Весной 2016 года компания выпустила сертифицированный хронометр Senator Chronometer с мануфактурным механизмом Calibre 58-01.

