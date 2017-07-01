Jaquet Droz выпустил часы в архитектурном стиле

Швейцарская часовая мануфактура Jaquet Droz представила новые модели часов SW. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в субботу, 1 июля.

Оформление новинок выдержано в брутальном архитектурном стиле, 45-миллиметровый корпус выполнен из стали либо стали и розового золота. Модели оснащены мануфактурным механизмом калибра Jaquet Droz 2663A.Si-S с автоматическим подзаводом. Ротор механизма выполнен из белого золота. Запас хода — до 68 часов.

Вертикальное сатинирование циферблата контрастирует с круговым сатинированием безеля. На циферблате размещены два счетчика: часов и минут — с римскими, секунд — с арабскими цифрами. Они образуют на циферблатах знаковую для Jaquet Droz цифру 8: китайский знак удачи и одновременно символ бесконечности. Часы снабжены металлическими браслетами из трех рядов стальных звеньев либо прошитым вручную ремешком из черного текстиля. Накладка на заводной головке изготовлена из каучука, а наконечники стрелок покрыты светящимся составом Super-Luminova.

Фото: пресс-служба Jaquet Droz 1 /4

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group. В июне 2017 года мануфактура выпустила новую модель в коллекции Grande Seconde.