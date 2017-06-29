Balmain предложил женщинам часы в стиле 1960-х

Часовой бренд Balmain выпустил новую линию классических женских часов Orithia. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 29 июня.

Дизайн моделей выдержан в трендовом стиле 1960-х годов. Кварцевый механизм часов калибра ETA E63.031 заключен в стальной корпус с покрытием цвета белого, желтого либо розового золота с перламутровыми циферблатами золотисто-розового либо зеленоватого оттенка. Есть также циферблаты оттенка бургундского или серебристые с гравировкой в виде лучей и флористическим орнаментом.

Фото: пресс-служба Balmain 1 /6

Модели снабжены ремешками из голубой, бордовой или бежево-розовой кожи либо металлическими браслетами в цвет корпуса.

Pierre Balmain (с 2001 года — Balmain) — дом моды, основанный французским модельером Пьером Бальманом в Париже в 1945 году. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен. Действующий креативный директор компании Оливье Рустен занимает свой пост с 2011 года. C 1987 года под этой маркой швейцарским концерном Swatch Group выпускаются наручные часы.

