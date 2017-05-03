Дизайнер Balmain разработал помаду для L'Oréal

Креативный директор французского модного дома Balmain Оливье Рустен создал капсульную коллекцию косметических средств в сотрудничестве с компанией L'Oréal. Об этом в среду, 3 мая, сообщает WWD.

В лимитированную линейку вошли 12 оттенков помад. Официальная презентация новинки пройдет во время Недели моды в Париже в сентябре. «L’Oréal Paris и Balmain одинаково понимают женственность и дают женщинам возможности к самовыражению», — прокомментировал Рустен.

«Доступная красота и высокая мода теперь имеют точку соприкосновения, это — лимитированная коллекция Color Riche с Balmain Paris», — сказал представитель L'Oréal. Ожидается, что в продажу помады поступят осенью.

Модный дом Balmain основан в 1945 году французским кутюрье Пьером Бальменом. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен. Действующий креативный директор компании Оливье Рустен занимает свой пост с 2011 года.