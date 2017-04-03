Назначен новый глава дома Balmain

Новым генеральным директором французского модного дома Balmain стал итальянец Массимо Пьомбини. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает WWD.

Ранее позицию СЕО в доме занимал Эммануэль Дьемоз. Предыдущим местом работы Пьомбини был дом Valentino, где он был коммерческим директором. Обе марки контролируются катарским инвестиционным фондом Mayhoola for Investments.

Креативный директор Balmain Оливье Рустен в ходе совместного с Пьомбини интервью заявил, что «планирует работать в тесном сотрудничестве с Пьомбини».

Сам Пьомбини отметил, что «рынок сейчас предоставляет огромные возможности. Balmain — это один из его скрытых секретов, так как бренд еще не показал весь свой потенциал, так что с поддержкой Оливье нас, полагаю, ждет великое будущее».

Рустен также намекнул, что дом может переосмыслить свое понимание люкса. «Мы хотим выпускать больше денима, больше джерси, трикотажа — что-то более casual, но тем не менее роскошное и кутюрное», — добавил дизайнер.

Модный дом Balmain основан в 1945 году французским кутюрье Пьером Бальменом. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен.