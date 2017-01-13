Balmain сосредоточился на золоте

Видео: BALMAIN / YouTube

Французский модный дом Balmain снял видео, посвященное коллекции украшений из золота. Ролик опубликован на YouTube. В коллекции представлены несколько ювелирных издений: монета-медальон, цепочка и шарм в виде ключа.

Монета, по словам креативного директора марки Оливье Рустена, «символизирует возрождение, богатство и историю». В продаже украшения появятся в июне.

Модный дом Balmain основан в 1945 году французским кутюрье Пьером Бальменом. Клиентами дома были Вивьен Ли, Жан-Поль Бельмондо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Софи Лорен. Действующий креативный директор компании Оливье Рустен занимает свой пост с 2011 года.