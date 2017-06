Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску

Британский художник-абстракционист Иэн Дэвенпорт представил свою коллаборацию с брендом Swatch в рамках серии Art Special. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 27 июня.

«Часы «Просторы времени» завоюют свое место на запястьях коллекционеров и поклонников бренда, — сказал Карло Джиорданетти, креативный директор Swatch. — Привнося эстетику в жизнь обычных людей, мы утверждаем, что Swatch обожает искусство, которое вдохновляет и оживляет уникальный творческий диалог».

Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную цветную полоску. Капсульная коллекция называется Wide Acres Of Time («Просторы времени»). Она выпущена тиражом 1966 экземпляров, в честь года рождения художника, а на упаковке часов напечатано стихотворение его брата Филиппа Дэвенпорта.

Серию Art Special бренд Swatch начал выпускать 33 года назад. Художники, создающие часы для этой серии, выступают авторами инсталляций в павильоне бренда Swatch на венецианской Биеннале. Так, Дэвенпорт создал инсталляцию Giardini Colourfall («Цветопад в саду») на Биеннале-2017. В 2015 году автором такой инсталляции и лимитированного выпуска часов была художница Джоана Васконселос.

Иэн Дэвенпорт — британский художник-абстракционист, выпускник Northwich College of Art and Design (Чешир) и Goldsmiths College of Art (Лондон). Лауреат Premio del Golfo (2000). В 2016 году создал коллекцию сумок в рамках проекта Dior Lady Art модного дома Dior. Характерная черта всех работ Дэвенпорта — контрастные цветовые полосы, созданные потоками краски.