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14:47, 13 июля 2025Россия

В Москве изъяли львов у предприимчивых хозяев в частном доме

Прокуратура Москвы изъяла используемых для фотосессии в частном доме львов
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве изъяли львов у предприимчивых хозяев в частном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале Прокуратуры города.

В результате проверки выяснилось, что льва и детеныша использовали в качестве «реквизита» для фотосессий. При этом владельцы не имели лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных.

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По данным экспертов, хозяева не соблюдали необходимые требования при содержании диких животных, в том числе не обеспечивали безопасность участников съемок. После проверки зверей передали в Московский зоопарк.

«В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — говорится в публикации.

В марте столичный департамент природы и Московский зоопарк спасли самца пумы. Четвероногое по кличке Геркулес обрел новый дом в зоопарке.

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