Раскрыто отношение властей Дании к расследованиям подрыва «Северных потоков»

Посол Барбин: В Дании хотят забыть о расследованиях подрыва «Северных потоков»

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что власти Дании стараются не вспоминать о расследованиях подрыва газопроводов системы «Северный поток». Его слова передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в Дании выступили против проведения международного расследования взрывов. «Национальное [расследование] закрыто, а проведению международного под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился», — подчеркнул Барбин.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что итоги расследования шведских следователей по подрыву газопроводов «Северный поток» говорят об их нежелании найти настоящих виновных. По его словам, инициативы российской стороны касательно проведения расследования игнорировались либо отвергались под различными предлогами.