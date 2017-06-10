Граффити-райтер Stash разрисовал часы G-Shock

Бренд Casio G-Shock совместно с нью-йоркским граффити-райтером Stash представил лимитированный выпуск часов на базе модели GA-100, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы марки в субботу, 10 июня.

Корпус и ремешок лимитированной ударопрочной и водозащищенной модели GA-100ST-2A декорированы в узнаваемом стиле уличного художника в черно-синих тонах и предлагается в коробке в виде аэрозольного баллончика с краской — привычного инструмента граффитистов.

Stash, уроженец Лонг-Айленда (Нью-Йорк), начал свою карьеру в 1984 году с совместной выставки с пионерами поп-арта Китом Харингом (Keith Haring) и Жаном-Мишелем Баския (Jean-Michael Basquiat). До 1987 года вместе с граффитистом Zephyr разрисовывал поезда метро. С конца 90-х сотрудничает с различными брендами, такими как Nike, Burton, Medicom toy и A Bathing Ape.