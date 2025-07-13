Путин посетовал на нежелание Запада вникнуть в его речь на Мюнхенской конференции

Путин: Речь на Мюнхенской конференции была своевременной, но Запад ее не услышал

Речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако на Западе ее не услышали. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

По его словам, он хотел донести до западных партнеров потребность уважительного отношения к России, «жить дружно», без навязывания чужой воли и с учетом интересов всех участников международного общения. Он надеялся, что его услышат и скорректируют свое отношение к России.

Путин отметил, что «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», поэтому РФ предпринимала попытки наладить отношения и выработать единые правила.

Для России стало очевидно, что с ней не будут считаться до тех пор, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, подчеркнул он.