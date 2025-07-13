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14:32, 13 июля 2025Россия

Путин указал на важность для России заявить о себе как о суверенной державе

Путин: Россия поняла, что должна заявить о себе как о суверенной державе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Для России стало очевидно, что с ней не будут считаться до тех пор, пока она не заявит о себе, как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Стало ясно, что, пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее — с нами считаться не будут», — заявил российский лидер, говоря об отношениях России и западных стран в период после распада СССР, в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Этот документальный фильм впервые был показан зрителям на телеканале «Россия» 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал 13 июля.

Наряду с этим российский лидер признался, что в разговоре с занимавшим тогда пост главы государства Борисом Ельциным хотел отказаться от предлагаемого ему президентства.

Ранее Путин также отметил, что для России и ее народа вопрос морали и нравственности имеет такое же большое значение, как геополитические интересы.

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