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14:08, 13 июля 2025Россия

Путин порассуждал о значении морали и нравственности в большой политике

Путин: Для РФ вопрос морали и нравственности в большой политике имеет значение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил значение морали и нравственности в большой политике на один уровень с геополитическими интересами страны. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По мнению Путина, для России и ее народа вопрос морали и нравственности имеет такое же большое значение, как геополитические интересы. Он отметил тесную связь морали с правом, подкрепив свои слова постулатами из теории права.

«Право всегда морально, а мораль может быть обычным правом, то есть обычаем, который исполняется всеми», — сказал президент, добавив, что эти категории взаимосвязаны.

Он также считает, что в основе противоречий между Россией и западными странами (государства Евросоюза и США) лежат геополитические интересы.

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