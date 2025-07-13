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12:34, 13 июля 2025Мир

Путин назвал главную причину противоречий между Россией и Западом

Путин: В основе противоречий между РФ и Западом лежат геополитические интересы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В основе противоречий между Россией и западными странами (государства Евросоюза и США) лежат геополитические интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что свое место в возникших противоречиях между Россией и Западом имела в том числе идеология. Однако это обстоятельство, по мнению президента, не стало главной причиной разногласий между Россией и западными государствами по ряду вопросов.

После распада СССР, добавил Путин, у ЕС и США возникло наплевательское отношение к стратегическим интересам России. В результате окончания холодной войны Запад посчитал себя победителем в многолетнем идеологическом противостоянии с Советским Союзом и захотел достичь геополитических преимуществ над РФ. Позиционирование Россией себя в качестве суверенной державы не входило в планы властей западных государств. Отсюда и возникли нынешние геополитические разногласия, резюмировал президент.

Распад СССР, в свою очередь, Путин объяснил желанием стран социалистического блока «стать Западом». Среди российской элиты 90-х, отметил он, отчетливо прослеживалось намерение стать «частью так называемого цивилизованного мира». Европейские же страны, по словам президента, воспользовались нестабильной ситуацией в РФ того времени и стали диктовать ей «свои правила игры». В дальнейшем, подчеркнул он, стало ясно, что, пока Россия не заявит о себе как о стране, способной отстаивать свои интересы, с ней не будут считаться.

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