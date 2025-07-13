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12:22, 13 июля 2025Россия

Путин объяснил развал СССР желанием быть с Западом

Владимир Путин заявил, что СССР совершил аутодафе, чтобы быть частью Запада
Ольга Коровина

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Об этом пишет ТАСС.

В интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заявил, что Запад после развала Союза хотел навязать россиянам свои правила.

«СССР совершил аутодафе исходя из того, что Россия потом станет частью так называемого цивилизованного мира», — пояснил президент.

Также Путин отметил, что страны Европы не собирались считаться с интересами России после распада Союза. «Сейчас мы чик-чик там, для себя чего-то выкроим так, как нам хочется. И будем жить по нашим правилам, игнорируя российские интересы», — добавил он.

Ранее президент России заявил, что появление Украины как отдельного государства связано с начатой в СССР при участии Владимира Ленина политикой коренизации.

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