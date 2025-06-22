Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 22 июня 2025Бывший СССР

Путин указал на роль Ленина в появлении Украины

Путин: Появление Украины связано с политикой коренизации Ленина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Появление Украины как отдельного государства связано с начатой в СССР при участии Владимира Ленина политикой коренизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, передает ТАСС.

«Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] Империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты», — подчеркнул российский лидер.

Путин прокомментировал утверждение помощника президента России Владимира Мединского, что широкое празднование в СССР в 1954 году 300-летия воссоединения России и Украины было связано с желанием генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева заручиться поддержкой Компартии Украины. «Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было [украинской] государственности», — подчеркнул Мединский.

Российский лидер добавил, что мероприятия имели политическую подоплеку и являлись фактическим продолжением ленинской политики. «Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, однако республика не должна использоваться как враждебный плацдарм. По словам президента, в конечном итоге Москва бы хотела, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран

    Рассеянность британских чиновников привела к угрозе безопасности страны

    Путин указал на роль Ленина в появлении Украины

    «Црвена Звезда» купила футболиста у «Локомотива»

    Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством

    Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венгрии

    Экс-депутат Рады сообщил о передаче Трампу информации о коррупции Зеленского

    Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP

    ВС России нанесли удар по полигону ВСУ

    Организаторы свадьбы одного из богатейших людей в мире отреагировали на протесты в Венеции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости