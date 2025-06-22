Путин указал на роль Ленина в появлении Украины

Путин: Появление Украины связано с политикой коренизации Ленина

Появление Украины как отдельного государства связано с начатой в СССР при участии Владимира Ленина политикой коренизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, передает ТАСС.

«Началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу [Российской] Империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты», — подчеркнул российский лидер.

Путин прокомментировал утверждение помощника президента России Владимира Мединского, что широкое празднование в СССР в 1954 году 300-летия воссоединения России и Украины было связано с желанием генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева заручиться поддержкой Компартии Украины. «Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было [украинской] государственности», — подчеркнул Мединский.

Российский лидер добавил, что мероприятия имели политическую подоплеку и являлись фактическим продолжением ленинской политики. «Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, однако республика не должна использоваться как враждебный плацдарм. По словам президента, в конечном итоге Москва бы хотела, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.