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05:06, 25 февраля 2025Россия

«Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Европейские страны не могут ничего требовать от России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой

Владимир Путин президент России

По его словам, Европе следует выставлять условия кому-то другому. Политик отверг требования европейских государств к Москве.

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Путин оценил участие Европы в переговорах по Украине

Путин оценил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине, отметив, что оно востребовано. Он однако заявил об ангажированности европейских лидеров Киевом.

Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы

Владимир Путин президент России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины условием для мира. Он отметил, что Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

Политик также заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году. Вместе с тем он уверен, что для гарантированного мира, если вступления в НАТО в обозримом будущем не случится, Киев должен создать некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.

Путин оценил планы Трампа по Украине

Путин дал оценку планам американского коллеги Дональда Трампа по Украине, подчеркнув, что тот хочет создать в республике здоровую политическую обстановку.

Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства

Владимир Путин президент России

Путин также прокомментировал возможности американского лидера по Украине. Он заявил, что Трамп обладает большим влиянием на урегулирование конфликта, чем лидеры Европы.

В отличие от них действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны

Владимир Путин президент России

До этого Трамп заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Президент США считает, что это может произойти в течение нескольких недель.

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Путин высказался о разрешении украинского конфликта

Путин заявил, что Москва стремиться добиться мира на Украине как можно быстрее. Он подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

Кроме всего прочего, действующий президент [США Дональд Трамп] объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее

Владимир Путин президент России

Российский лидер обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию. «Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения», — пояснил глава государства, добавив, что после этого не будет оснований не проводить выборы. Он напомнил, что сегодня отмена выборов на Украине объясняется введенным в стране военным положением.

Путин также подчеркнул, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, однако республика не должна использоваться как враждебный плацдарм. По словам президента, в конечном итоге Москва бы хотела, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

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