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23:02, 24 февраля 2025Россия

Путин заявил о недопустимости использования Украины как враждебного плацдарма

Путин: Украина не должна использоваться как враждебный плацдарм против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования Украины как враждебного плацдарма против РФ. Он подчеркнул, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности, передает РИА Новости.

«Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма», — сказал глава государства.

По словам Путина, в конечном итоге Москва бы хотела, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

Российский президент также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию. По его словам, в случае прекращения огня политику придется отменить военное положение и провести выборы.

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