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18:36, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт в этом году

Зеленский: Мы надеемся завершить конфликт в этом году, а не через три года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина надеется завершить военный конфликт с Россией в этом году, а не через три года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы надеемся, что сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах. Россия может вернуться через десять лет, если мы не будем готовы», — сказал Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет продлить конфликт на Украине еще на несколько лет. По его словам, такой срок украинскому лидеру нужен, чтобы дождаться промежуточных выборов в Конгресс США и «лишить [президента США Дональда] Трампа большинства в нижней палате».

До этого Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО. По его словам, для реализации подобного проекта стране нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир».

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