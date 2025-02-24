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16:46, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского уличили в желании продлить конфликт на Украине еще на два года

Дубинский: Зеленский хочет продлить конфликт на Украине минимум на два года
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет продлить конфликт на Украине еще на несколько лет. Такое мнение высказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Воевать он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») хочет еще как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен в год. 100 миллиардов долларов — это 4,2 триллиона гривен, на два года», — объяснил Дубинский.

По словам парламентария, такой срок украинскому лидеру нужен, чтобы дождаться промежуточных выборов в Конгресс США и «лишить [президента Соединенных Штатов Дональда] Трампа большинства в нижней палате».

Ранее Дубинский заявлял о критической ошибке Зеленского в общении с Трампом. Она заключалась в переходе на личности.

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