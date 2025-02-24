В Раде указали на критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа

Депутат Дубинский: Зеленский допустил ошибку в общении с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский, перейдя на личности во взаимодействии с главой США Дональдом Трампом, допустил критическую ошибку. Она больше не позволит ему наладить отношения с американским президентом, сделал заявление депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом. У Трюдо — будет. У Шейнбаум — будет. У Шольца и Рютте — будет. У Зеленского — нет. Он перешел на личности», — посетовал нардеп.

Как считает Дубинский, у Зеленского остался единственный способ попытаться вновь добиться расположения Трампа — это поехать в Вашингтон и подписать соглашение о продаже украинских редкоземельных металлов США. Однако в этом случае Зеленского уже не примут на Украине.

Ранее Владимир Зеленский отказался признать финансовые требования американского лидера и задолженность своей страны США. По его словам, он договаривался с бывшим президентом Штатов Джо Байденом о выдаче гранта, а не кредита,

Киев и Вашингтон готовятся заключить сделку. Предполагается, что доходы Украины от природных ресурсов будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие страны. Контролировать эти средства будут Штаты.