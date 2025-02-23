Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

Министр финансов США Бессент: Сделка по ископаемым с Киевом пошлет сигнал России

Соглашение США и Украины по добыче полезных ископаемых станет «четким сигналом» для России. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в колонке на Financial Times.

По его словам, заключив данную сделку, Вашингтон пошлет Москве сигнал об инвестиции «в свободную и процветающую Украину» в долгосрочной перспективе. «Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций», — отметил министр.

Ранее Бессент заявил, что США в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым не получат права собственности на физические объекты и не будут обременять государство большим долгом. Он указал, что доходы, получаемые Киевом от природных ресурсов, будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие республики.