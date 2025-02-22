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23:33, 22 февраля 2025Мир

США раскрыли детали сделки с Киевом по полезным ископаемым

Глава Минфина США Бессент: Сделка с Украиной не оставила бы места коррупции
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Соединенные Штаты Америки в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым не получат права собственности на физические объекты и не будут обременять государство большим долгом. Детали соглашения раскрыл глава Министерства финансов США Скотт Бессент в колонке на Financial Times.

Согласно условиям, доходы, получаемые Киевом от природных ресурсов, будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие Украины, в котором Соединенные Штаты будут обладать экономическими правами и правами управления.

Подобный механизм, убежден министр финансов США, обеспечил бы «высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения надежных частных инвестиций для послевоенного роста [экономики] на Украине», и «не оставил бы места коррупции».

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По словам Бессента, полученные доходы будут реинвестированы обратно в ключевые секторы. «Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций», — добавил он.

Ранее стало известно, что Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. Украинская сторона предложила США уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых на территории страны.

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