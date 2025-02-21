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10:38, 21 февраля 2025Мир

«Все было не так». Госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о сделке по редкоземельным металлам

Рубио указал на ложь Зеленского насчет отказа от сделки по минералам
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа от предложенной американской стороной сделки по редкоземельным минералам. Во лжи главу Украины обвинил госсекретарь США Марко Рубио.

Как указал Рубио, о том, что Зеленский отклонил сделку на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив: «Мы ни в коем случае этого делать не будем», он прочитал в СМИ. «Но на той встрече все было не так», — подчеркнул он. По словам американского госсекретаря, на самом деле Зеленский согласился на предложенные условия, но заявил, что ее нужно «провести через законодательный процесс».

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Зеленский аргументировал отказ тем, что соглашение не готово защитить интересы Киева

На прошлой неделе украинский президент сообщил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, что отказывается от подписания соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. По его словам, «оно не готово защитить нас и наши интересы».

Позже появились данные, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Бессент требовал от президента Украины вслепую подписать сделку по ресурсам страны. Как утверждается в материале The Wall Street Journal, Бессент подвинул лежавший на столе документ к президенту Украины и заявил: «Вам действительно нужно это подписать», добавив, что «люди в Вашингтоне» будут очень расстроены, если Зеленский этого не сделает. В результате украинский лидер взял документ, но не обещал поставить в нем подписи.

В тексте было требование о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов — эта сумма, по словам Трампа, должна компенсировать США расходы на поддержку Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве назвали условие для вступления в сделку

Для согласия по сделке Украина должна получить гарантии безопасности от США, пояснил Зеленский. Он заявил, что открыт для предложений по инвестициям в страну, но республике нужно получить что-то взамен. Только в этом случае договор можно будет считать справедливым.

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В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сильно разочаровался действиями и риторикой Зеленского, не давшего однозначный ответ по сделке. Там также указали на то, что украинский президент выбрал оскорбительную риторику в адрес США, что мешает конструктивной работе.

Несмотря на неоднозначное ведение диалога Зеленским, Трамп все равно настроен на «воскрешение» сделки. В противном случае, указал он, «будет не слишком весело».

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