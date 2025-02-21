«Все было не так». Госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о сделке по редкоземельным металлам

Рубио указал на ложь Зеленского насчет отказа от сделки по минералам

Украинский президент Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа от предложенной американской стороной сделки по редкоземельным минералам. Во лжи главу Украины обвинил госсекретарь США Марко Рубио.

Как указал Рубио, о том, что Зеленский отклонил сделку на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом, заявив: «Мы ни в коем случае этого делать не будем», он прочитал в СМИ. «Но на той встрече все было не так», — подчеркнул он. По словам американского госсекретаря, на самом деле Зеленский согласился на предложенные условия, но заявил, что ее нужно «провести через законодательный процесс».

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Зеленский аргументировал отказ тем, что соглашение не готово защитить интересы Киева

На прошлой неделе украинский президент сообщил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, что отказывается от подписания соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. По его словам, «оно не готово защитить нас и наши интересы».

Позже появились данные, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Бессент требовал от президента Украины вслепую подписать сделку по ресурсам страны. Как утверждается в материале The Wall Street Journal, Бессент подвинул лежавший на столе документ к президенту Украины и заявил: «Вам действительно нужно это подписать», добавив, что «люди в Вашингтоне» будут очень расстроены, если Зеленский этого не сделает. В результате украинский лидер взял документ, но не обещал поставить в нем подписи.

В тексте было требование о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов — эта сумма, по словам Трампа, должна компенсировать США расходы на поддержку Украины

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В Киеве назвали условие для вступления в сделку

Для согласия по сделке Украина должна получить гарантии безопасности от США, пояснил Зеленский. Он заявил, что открыт для предложений по инвестициям в страну, но республике нужно получить что-то взамен. Только в этом случае договор можно будет считать справедливым.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сильно разочаровался действиями и риторикой Зеленского, не давшего однозначный ответ по сделке. Там также указали на то, что украинский президент выбрал оскорбительную риторику в адрес США, что мешает конструктивной работе.

Несмотря на неоднозначное ведение диалога Зеленским, Трамп все равно настроен на «воскрешение» сделки. В противном случае, указал он, «будет не слишком весело».