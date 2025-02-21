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08:19, 21 февраля 2025Мир

США требовали от Зеленского подписать сделку вслепую

WSJ: Бессент требовал от Зеленского подписать сделку с США вслепую
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sven Hoppe / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент на полях Мюнхенской конференции по безопасности требовал от президента Украины вслепую подписать сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на беседовавшего с украинским лидером американского законодателя-республиканца.

Бессент подвинул лежавший на столе документ к президенту Украины, требуя, чтобы Зеленский его подписал. УКраинский политик, в свою очередь, взглянул и сказал, что обсудит это со своей командой. Затем же Бессент подвинул бумагу еще ближе к Зеленскому.

«Вам действительно нужно это подписать», — подчеркнул глава Минфина США, добавив, что «люди в Вашингтоне» будут очень расстроены, если он этого не сделает. Украинский лидер в итоге взял документ, но не обещал поставить в нем подписи.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны Вашингтона. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные Соединенными Штатами средства в конфликт.

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