В Белом доме объяснили желание Трампа получить редкоземельные металлы с Украины

Белый дом: Трамп хочет получить ресурсы Украины для возмещения трат на конфликт

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз, его слова приводит NBC News.

«Как сказал президент Трамп, США необходимо возместить любые средства, которые они тратят или потратили на помощь Украине», — отметил представитель Белого дома.

По словам Хьюза, в Белом доме недавно проходили дискуссии о том, как лучше всего обеспечить возврат потраченных на конфликт средств. Однако он указал на то, что «возможный график еще не установлен».

Ранее Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины. По словам американского лидера, если Киев согласится на это предложение, то Вашингтон продолжит оказывать ему военную и финансовую помощь.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.