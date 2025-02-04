Зеленский ответил на заявление Трампа о добыче редкоземельных металлов на Украине

Зеленский: Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами Киева

Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Так он ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь Киеву.

«Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые — прим. «Ленты.ру») может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что считает такое решение справедливым. По его словам, он уже говорил об этом на встрече с будущим американским президентом, которая состоялась в сентябре в башне Trump Tower в Нью-Йорке.