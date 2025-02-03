США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

Трамп: США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, передает ТАСС.

Трамп также заявил о заинтересованности в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует начать расследование в отношении деятельности Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины. Через ЦПК бывшие американские чиновники Демократической партии США продвигали собственные интересы, влияя на украинскую судебную и правоохранительную систему. Также отмечается, что демократы «установили контроль» над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.