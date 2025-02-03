Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:44, 3 февраля 2025Бывший СССР

США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

Трамп: США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, передает ТАСС.

Трамп также заявил о заинтересованности в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует начать расследование в отношении деятельности Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины. Через ЦПК бывшие американские чиновники Демократической партии США продвигали собственные интересы, влияя на украинскую судебную и правоохранительную систему. Также отмечается, что демократы «установили контроль» над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

      На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

      США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

      США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

      В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

      Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

      Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

      Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше