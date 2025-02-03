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20:58, 3 февраля 2025Мир

Трамп захотел расследовать коррупцию на Украине

Администрация Трампа захотела расследовать деятельность ЦПК Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Администрация президента Дональда Трампа планирует начать расследование в отношении деятельности «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Украины. Об этом сообщает украинская газета «Закон и бизнес» со ссылкой на источники.

По данным издания, через ЦПК бывшие американские чиновники Демократической партии США продвигали собственные интересы, влияя на украинскую судебную и правоохранительную систему. Также отмечается, что демократы «установили контроль» над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Дополнительно сообщается, что власти Украины намерены запросить наложение ограничений на руководителей организации Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим американским лидером Джо Байденом «машину коррупции» в республике. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.

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