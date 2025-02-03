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19:51, 3 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал Трампа остановить «машину коррупции»

Депутат Рады Дубинский обратился к Трампу из СИЗО и обвинил Байдена в коррупции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Президент США Дональд Трамп должен остановить связанную с бывшим президентом США Джо Байденом «машину коррупции» на Украине. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в соцсети X.

«"Машина коррупции" Байдена должна быть остановлена», — призвал политик.

Дубинский публично обратился к Трампу и обвинил Байдена в получении выгоды благодаря оффшорным схемам на Украине с 2019 года. Он указал на скандал с участием связанной с сыном Байдена Хантером компанией Burisma. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.

Ранее бывший украинский министр заявил о панике в Киеве из-за одного требования администрации Трампа. По его словам, высказывания спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога вызвали беспокойство среди украинского руководства.

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