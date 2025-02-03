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19:23, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Западе заявили о панике в Киеве из-за одного требования США

Politico: В Киеве обеспокоены позицией США и России по выборам на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины обеспокоены позицией США и России по проведению в стране президентских выборов. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывшего украинского министра.

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство», — заявил анонимный украинский экс-министр.

Собеседник Politico рассказал о панике в Киеве из-за одного из требований администрации президента США Дональда Трампа, озвученного спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Издание отмечает опасения украинского руководства, что проведение выборов на данном этапе поставит под угрозу единство страны.

Украинский экс-чиновник также увидел признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского. Он увидел признаки консенсуса Вашингтона и Москвы в высказываниях Келлога.

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