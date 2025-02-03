На Украине увидели признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского

Украинский экс-министр: Путин и Трамп согласны по отставке Зеленского

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласны насчет необходимости смены Владимира Зеленского на посту главы украинского государства. Признаки консенсуса по отставке президента Украины увидел неназванный бывший украинский министр, передает Politico.

«Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. (...) Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — приводятся в публикации слова экс-политика.