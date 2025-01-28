Путин рассказал о полномочиях президента Украины после их окончания

Путин: После окончания срока полномочия президента передаются председателю Рады

После окончания срока полномочий украинского президента его функции передаются председателю Верховной Рады, заявил российский лидер Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

«У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — рассказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

В 2022 году Зеленский отказался вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.