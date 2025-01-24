Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, передает ТАСС.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания», — обозначил российский президент.

Путин обратил внимание на изданный президентом Украины Владимиром Зеленский декрет о запрете ведения переговоров. «Действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал [такой документ] (...) Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?», — отметил он.

Ранее в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией в конце 2024 года Путин назвал условия переговоров с Украиной. В частности, он заявлял, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

