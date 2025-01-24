В Кремле заявили об ожидании Путиным сигналов от Трампа

Песков: Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов

Российский лидер Владимир Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом, и Москва ждет соответствующих сигналов со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в случае если будет согласован разговор двух лидеров, то Москва своевременно предупредит о подобном.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп захотел провести встречу с Путиным «немедленно». При этом когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточняется.